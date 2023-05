VN-Milieuprogramma: ‘Plasticvervuiling kan tegen 2040 met 80 procent dalen’

Het VN-Milieuprogramma (UNEP) stelt dat tegen 2040 de wereldwijde plasticvervuiling met 80 procent kan worden verminderd. Daarvoor zijn reeds alle nodige tools voorhanden, klinkt het dinsdag in een persbericht. Wel is er nood aan ingrijpende politieke en economische veranderingen richting een circulaire economie. “Plastic kan de mensheid enorme voordelen blijven bieden, maar alleen als we de systemen waarmee het in omloop wordt gehouden, opnieuw bekijken”, verklaarde directrice Inger Andersen.

Alleen al door hergebruik verder te stimuleren, zou tegen 2040 30 procent plasticafval vermeden kunnen worden. Daarbij schuift UNEP onder meer statiegeld naar voren, maar ook het gebruik van hervulbare flessen. Daarnaast ziet het VN-Milieuprogramma 20 procent winst door meer in te zetten op recyclage, al moet die de komende jaren dan wel rendabeler worden. UNEP schuift ook papier en andere composteerbare materialen naar voren als vervanging voor plastic verpakkingen.

Daar zou nog eens 17 procent winst geboekt kunnen worden. De laatste 13 procent kan niet worden gerecycleerd of vervangen, maar zou door een veilige opslag een verdere vervuiling van het milieu kunnen voorkomen. Ook op economisch vlak zou een omslag naar een circulaire economie lonen.

Volgens het UNEP zouden besparingen bij de productie van plastic en meerinkomsten uit recyclage zo tegen 2040 wereldwijd 1,27 biljoen dollar (1,17 biljoen euro) opleveren. Bovendien zou de invoer van een circulaire economie wereldwijd 700.000 nieuwe banen creëren.

Daarnaast zou er ook 3,25 biljoen dollar (2,99 biljoen euro) aan kosten voor milieuvervuiling vermeden worden. Het bericht verschijnt naar aanloop van Wereldmilieudag op 5 juni. Die dag staat dit jaar in het teken van de strijd tegen plasticvervuiling.