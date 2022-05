Vier Vlamingen op vijf steunen langer openhouden kerncentrales

Vier op de vijf Vlamingen steunen het langer openhouden van de kerncentrales, zelfs van de Groen-kiezers vindt een op de twee dat een goed idee. Tegelijk wil de burger niet dat het klimaatbeleid haar of hem iets kost.

Dat blijkt uit De Stemming, een bevraging bij 1.884 Vlamingen in opdracht van De Standaard en VRT Nws, waarover de kranten van Mediahuis en de VRT berichten.

Liefst 81 procent van de Vlamingen vindt dat er ook na 2025 kerncentrales moeten worden opengehouden. Op dezelfde vraag antwoordde in 2020 en 2021 respectievelijk slechts 65 en 66 procent bevestigend. De oorlog in ­Oekraïne, met de bijbehorende vrees voor energietekorten, verklaart die stijging wellicht.

Opvallend is dat zelfs iets meer dan de helft (52 procent) van het Groen-electoraat te vinden is voor een verlenging van de kerncentrales, terwijl het zo snel mogelijk sluiten ervan een van de speerpunten van de partij blijft.

Vlees derven of inkomen afstaan: lastig

Ook vliegen duurder maken kan rekenen op de steun van de Vlaming. Rekeningrijden is een ­ander paar mouwen: minder dan de helft van de Vlamingen (47 procent) ziet dat zitten. De Vlaming toont zich wel bereid om minder het vliegtuig en de auto te nemen.

Minder vlees eten vindt de Vlaming (met een score van 5,1) dan weer lastiger. Inkomen afstaan om de opwarming van de aarde te stoppen, ligt nog moeilijker. De burger wil wel wat actie ­ondernemen, maar het mag hem dus geen geld kosten. Tegelijk vindt zij of hij dat de overheden sinds de verkiezingen van 2019 een beetje te weinig aandacht aan het klimaat hebben besteed. Daarbij is het oordeel over de Vlaamse en de federale regering gelijklopend.