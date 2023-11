Politiek akkoord bereikt over Europese natuurherstelwet, Demir wil ‘voldoende flexibiliteit’

De onderhandelaars van het Europees Parlement en van de lidstaten van de EU hebben donderdagavond een politiek akkoord bereikt over de veelbesproken natuurherstelwet.

Met bindende doelstellingen en verplichtingen moeten de EU-landen tegen 2030 minstens 20 procent van de land- en zeegebieden in Europa herstellen, en tegen 2050 alle ecosystemen waar herstel nodig is.

Een van de laatste discussiepunten was het toepassingsgebied van de natuurherstelwet. Er is nu overeengekomen dat er tot 2030 prioriteit gegeven wordt aan de al beschermde Natura 2000-gebieden. Het politieke akkoord moet nu nog formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de 27 lidstaten. Normaal gezien is zoiets een formaliteit, maar de natuurherstelwet was eerder erg gecontesteerd, zowel in het halfrond als in de Europese hoofdsteden.

Eerste reactie Zuhal Demir (N-VA)

Nu er een politiek akkoord gevonden is over de Europese natuurherstelwet, zal Vlaanderen een impactanalyse laten maken om na te gaan wat de verordening concreet betekent. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in een eerste reactie. Ze wil zich er ook van vergewissen ‘of er voldoende flexibiliteit blijft om verder enorme investeringen te doen in natuurherstel zonder de economische groei te fnuiken’.

De definitieve tekst van de natuurherstelwet is er nog niet, maar op basis van wat al bekend is ziet Demir bijsturingen in vergelijking met het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie, ‘dankzij inspanningen van onder meer Zweden en Vlaanderen binnen de Raad en van het Europees Parlement’.

Wat het toepassingsgebied van de wet betreft, zijn de onderhandelaars overeengekomen dat er tot 2030 prioriteit gegeven wordt aan de al beschermde Natura 2000-gebieden. ‘Dat de prioriteit moet liggen op de bestaande juridische engagementen zoals Natura 2000 is iets waar we altijd op gehamerd hebben’, zegt Demir daarover.