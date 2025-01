Olievlek in Zwarte Zee blijft uitdijen

De olievlek in de Zwarte Zee blijft uitdijen. Er is nu ook vervuild zand aangetroffen op twee extra stranden op het bezette Oekraïense schiereiland de Krim, zo heeft het Russische ministerie voor Noodsituaties donderdag meegedeeld.

Het gaat om een strand nabij de stad Kertsj en een ander strand nabij het Tobetsjikskoje meer.

Op 15 december waren twee Russische olietankers, de Volgoneft-212 en de Volgoneft-239, vergaan tijdens een storm in de buurt van het Oekraïense Krim-schiereiland, dat in 2014 illegaal geannexeerd werd door Moskou. De schepen zouden meer dan 9.000 ton olie aan boord hebben gehad, zowat 40 procent daarvan zou in zee zijn gelekt. Rusland heeft duizenden vrijwilligers gemobiliseerd om de met olie besmeurde stranden in het zuidwesten van het land op te kuisen.

Sindsdien werd bijna 73.000 ton vervuild zand afgevoerd. Volgens de autoriteiten zou er in het totaal echter zowat 200.000 ton zand vervuild zijn.