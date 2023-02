Het ijs in het arctische gebied in Spitsbergen, een eilandengroep ten noorden van Noorwegen, bevat alarmerend hoge niveaus van PFAS, de ‘forever chemicals’ die ook in Vlaanderen in het milieu aangetroffen zijn.

De chemische stoffen kunnen de fauna in de regio ernstig aantasten. Dat blijkt uit een studie van de universiteit van Oxford, waarover de Britse krant The Guardian zaterdag schrijft.

In het ijs werden 26 types PFAS aangetroffen. Wanneer dat ijs smelt, komen de stoffen ook in de ecosystemen verder stroomafwaarts terecht, zoals de arctische fjorden en de toendra.

Het smeltwater kan zo het hele voedselsysteem aantasten, van plankton tot vissen, zeehonden en zelfs ijsberen. Bij die laatste werden bij eerder onderzoek al hoge PFAS-concentraties in het bloed aangetroffen.

Onderzoeker William Hatz wijst erop dat de dieren in en rond Spitsbergen, waar het klimaat sowieso al sneller opwarmt dan elders in de wereld, met zowel chemische vervuiling als met een veranderende habitat te maken krijgen.