Koraalrif herstelt zich in enkele delen van Great Barrier Reef in Australië

In de noordelijke en centrale delen van het Great Barrier Reef in Australië, het grootste koraalrif in de wereld, is er opnieuw meer koraal. Dat blijkt uit een overheidsrapport dat donderdag is gepubliceerd.

Het is de eerste keer in 36 jaar tijd dat die tendens zich stelt, sinds de metingen zijn begonnen. Volgens het Australisch Instituut voor Mariene Wetenschappen is er sprake van een duidelijke toename van de koraalbedekking in de noordelijke en centrale delen van het koraalrif. In het noordelijke deel ligt de bedekkingsgraad van het koraalrif nu op 36 procent, tegenover 27 procent in 2021. Dat is een sterker herstel dan wetenschappers hadden verwacht. ‘De resultaten tonen dat het rif in staat is zich te herstellen tijdens periodes zonder ernstige verstoringen’, zegt Paul Hardisty, directeur van het instituut.

Toch blijft de toestand van het koraalrif zorgwekkend. Het Great Barrier Reef heeft al decennialang te kampen met een verbleking van het rif door de opwarming van het zeewater. Ook de voortplanting van de zeester is een ernstig probleem, omdat die het koraal doodt.

Wetenschappers vermoeden dat cyclonen, het verbleken van het rif en de opkomst van zeesterren het huidig herstelproces weldra kunnen beëindigen. Zo gaat het zuidelijke deel van het rif opnieuw achteruit, terwijl daar een jaar geleden nog sprake was van verbetering. ‘Het toont hoe kwetsbaar het rif is voor zware verstoringen, die zich steeds vaker voordoen en langer duren’, aldus Hardisty. Zoe Richards, onderzoekster bij Curtin University, waarschuwt voor te veel optimisme. De volgende hittestress zou het koraal snel opnieuw kunnen vernietigen, zegt ze.