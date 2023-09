Zwitserse gletsjers in 2 jaar tijd met 10 procent geslonken: ‘Alpen zullen er helemaal anders uitzien’

De Zwitserse gletsjers hebben na 2022 een tweede extreem jaar beleefd. In beide jaren samen is het volume van de gletsjers met tien procent geslonken. Dat blijkt donderdag uit een rapport van een expertencommissie van de Zwitserse academie voor natuurwetenschappen.

Als de aarde verder opwarmt met temperaturen van vier of meer graden Celsius, zullen de Alpen er helemaal anders komen uit te zien, zegt glacioloog Philippe Huybrechts (VUB).

De afname met tien procent in twee jaar tijd is evenveel als wat er in totaal verloren is gegaan tussen 1960 en 1990. ‘De Zwitserse gletsjers smelten steeds sneller’, zegt de Zwitserse academie voor natuurwetenschappen, die de metingen uitgevoerd heeft. ‘Dit is dramatisch.’

De Zwitserse gletsjers zijn niet alleen belangrijk voor de toeristische sector van het land, maar ook voor de elektriciteitsvoorziening door middel van waterkrachtcentrales, voor de landbouw, om als drinkwater te gebruiken, en om grote rivieren als de Rijn mee aan te vullen.

‘De gletsjers zijn een groot waterreservoir’, vertelt Huybrechts, die zelf net is aangekomen in het oosten van Zwitserland om er metingen te doen van de ijskappen. ‘Maar doordat ze steeds sneller smelten, blijft er steeds minder water beschikbaar.’

De uitzonderlijke afgelopen twee jaar kwam er door een combinatie van weinig sneeuwval in de winter en hoge temperaturen in de zomer. De hogere temperaturen geven daarbij de doorslag. ‘Als het één graad warmer is, is er veertig procent meer sneeuw nodig om het smelten te compenseren’, legt de glacioloog uit. ‘Dat kan wel een keer gebeuren, maar tegenwoordig is er ook al minder sneeuwval.’

Als de opwarming van de aarde vandaag zou stoppen, zal volgens Huybrechts ‘een flink deel’ van de gletsjers nog steeds verdwijnen, omdat er een vertragend effect speelt. ‘Maar als we verder opwarmen, richting vier graden of meer, dan zal bijna al het ijs van de gletsjers in de Alpen verdwijnen. Dan gaan de Alpen er helemaal anders uitzien.’