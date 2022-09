Zevenduizend jaar oud gletsjerijs gesmolten in Zwitserland

Het ijsverlies op kleinere Zwitserse gletsjers is deze zomer extreem geweest. “Wat we zien was erger dan alles wat we eerder voor mogelijk hielden”, zegt glacioloog Matthias Huss aan het Duitse persagentschap dpa.

Aan de Corvatsch-gletsjer in het zuidoosten van Zwitserland zijn ijslagen gesmolten waarvan sommige zowat 7.000 jaar oud waren. Met het smelten van het ijs is ook het landschap drastisch veranderd, zegt Huss. “Het voorheen dunne ijs is op veel plaatsen aan het verdwijnen. Op de Corvatsch is een ijsrug met duizenden jaren oud ijs nagenoeg helemaal verdwenen.”

Ook uit Oostenrijk komen er dramatische berichten. Zo smelt in Tirol een gletsjer die al decennialang onder nauwgezette wetenschappelijke observatie staat sneller dan ooit.