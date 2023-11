VN: ‘Winning van fossiele brandstoffen moet halveren om opwarming tot 1,5 °C te beperken’

Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius, zullen we niet enkel het gebruik van fossiele brandstoffen maar ook de winning ervan moeten halveren. Zo hebben experten in een nieuw rapport van de Verenigde Naties woensdag gewaarschuwd. Er is nog een te grote kloof tussen de toezeggingen die landen doen op klimaatgebied en de plannen die ze maken voor de winning van fossiele brandstoffen, klinkt het woensdag in het Production Gap Report.

Hoewel 151 overheden hebben beloofd om zich in te zetten voor koolstofneutraliteit tegen 2050, toont het rapport dat de resultaten van de twintig grootste uitstoters net in de tegengestelde richting gaan.

Het gaat om onder andere de Verenigde Staten, China, Rusland, Australië en de Verenigde Arabische Emiraten. Die laatste organiseert dit jaar de COP28 in Dubai. Samen zijn zij goed voor 82 procent van de productie en 73 procent van de consumptie van fossiele brandstoffen wereldwijd.

Als alle plannen voor de winning van fossiele brandstoffen daadwerkelijk worden uitgevoerd, ligt de productie van fossiele brandstoffen nog 69 procent te hoog in 2030 willen we het Klimaatakkoord van Parijs (2015) halen. Daarin wordt uitgegaan van maximaal 2 graden opwarming ten opzichte van de pre-industriële periode. Maar willen we die opwarming beperken tot maximaal 1,5 graad, dan ligt de productie 110 procent hoger dan wat maximaal verstookt kan worden.

“Overheden verdubbelen letterlijk hun productie van fossiele brandstoffen. Dat betekent dubbele problemen voor mens en planeet”, zo reageert VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. “We kunnen de klimaatcatastrofe niet aanpakken zonder de wortel ervan aan te pakken: de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.”

Fossiele brandstoffen veroorzaken tegen de 90 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot, becijferen de onderzoekers. Daarmee zijn ze een drijvende kracht achter de opwarming van de aarde.