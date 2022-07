Vlaanderen heeft nood aan watercommissaris

Een jaar na de waterbom van vorige zomer heeft een inter­nationaal expertenpanel een tienpuntenplan klaar om Vlaanderen beter te beveiligen tegen overstromingen.

Een nieuwe watercommissaris moet de leiding krijgen over die aanpak. Dat schrijven Het Belang van Limburg en Het Laatste Nieuws zaterdag en bevestigen Vlaams ministers Lydia Peeters en Zuhal Demir.

Het rapport werd opgesteld op vraag van Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Een panel van internationale experts stelde een advies samen om Vlaanderen beter te beschermen tegen extreme regenval en langdurige droogte.

Dat rapport is net geen jaar na de verwoestende waterbom afgerond. ‘Het gewenste niveau van waterveiligheid in Vlaanderen kan enkel worden bereikt als de natuurlijke werking van het watersysteem in elk bovenstrooms landschap en in elke vallei herop­gebouwd wordt. Als water niet de ruimte krijgt die het nodig heeft, dan maakt het die ruimte zelf zoals vorige zomer is gebleken’, zegt Henk Ovink, voorzitter van de expertengroep. Die ruimte voor water dient overal in Vlaanderen aanwezig te zijn, niet enkel in de valleien.

Met “Weerbaar Waterland” formuleert het expertenpanel een aangepaste strategie voor de waterzekerheid in Vlaanderen. Zo moet er een watercommissaris komen die de leiding krijgt over alles wat in Vlaanderen met waterveiligheid te maken heeft, vergelijkbaar met de “Deltacommissaris” in Nederland.

Experten pleiten er ook voor om rivieren en waterlopen meer ruimte te geven, zodat ze opnieuw kunnen meanderen en – indien ­nodig – buiten hun oevers kunnen treden. Ook moeten sponslandschappen, zoals moerasgebieden, hersteld worden en moet in steden en dorpen de nadruk liggen op minder verharding.

Als het verhogen van de waterveiligheid niet versnelt, dan zal de klimaatverandering ons inhalen, zo zeggen de experten. Met veel meer overstromingen tot gevolg en grote maatschappelijke en economische schade. ‘De beleidsaanbevelingen van de experten maken duidelijk dat verder en sneller investeren in waterbeheersing aan de orde is’, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). ‘We moeten leren leven met water maar ook ruimte (terug)geven aan water. Ik ga nu aan de slag met de beleidsaanbevelingen om zo concrete acties uit te rollen. Want: the future is now en we moeten toekomstige generaties zoveel mogelijk vrijwaren van de schadelijke gevolgen van zo een waterbom. Het is vijf na twaalf.’

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) ziet in het expertenrapport een goede leidraad voor de toekomst. ‘Met de Blue Deal hebben we begin deze legislatuur de fundamenten gelegd van ons toekomstig waterbeleid. Stap voor stap geven we water in Vlaanderen opnieuw meer ruimte, waar die ruimte vroeger vooral werd afgenomen. Op 110 plaatsen in Vlaanderen geven we water opnieuw de ruimte die het nodig heeft. We zijn de tanker aan het keren, maar ik ben mij er als geen ander van bewust dat dit slechts het begin is.’