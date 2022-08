Tyfoon zet koers richting Tokio

Een tyfoon stevent zaterdag af op Japan en dreigt aan land te gaan in de buurt van de hoofdstad Tokio. De nationale weerdiensten waarschuwen voor aardverschuivingen, hevige windstoten en hoge waterstanden in de rivieren.

De tyfoon Meari bevindt zich zaterdagmorgen (lokale tijd) boven de zee ten zuidwesten van de havenstad Omaezaki, in de buurt van Tokio. De achtste tyfoon van het seizoen begeeft zich in noordoostelijke richting en veroorzaakt windstoten van 72 kilometer per uur.

De storm treft Japan op een moment dat veel mensen op reis zijn voor het boeddhistische Obon-festival.