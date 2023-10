Studie: klimaatopwarming met 1,5 graden wordt al over zes jaar bereikt

Als de wereld evenveel blijft uitstoten als in 2022, dan zal het doel van 1,5 graden klimaatopwarming al over zes jaar bereikt worden. Dat zegt een Britse onderzoeksgroep op basis van nieuwe berekeningen. Het ‘uitstootbudget’ is nog kleiner dan eerst werd gedacht.

In 2015 werd op de klimaattop in Parijs beslist om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden boven het pre-industriële niveau. Meerdere wetenschappers maakten al schattingen van de totale hoeveelheid broeikasgassen die tot dat maximum zou leiden. In het wereldklimaatrapport van 2021 was die schatting 494 miljard ton CO2.

Dr. Robert Lamboll, onderzoeker aan het Londense Imperial College, maakte met zijn team een nieuwe berekening. Hun bevindingen werden maandag gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Lamboll schat dat er nog maar ruimte is voor een uitstoot van 246 miljard CO2, de helft van twee jaar geleden. En zelfs dan is er 50 procent kans dat de kaap van 1,5 graden wordt overschreden.

‘Onaangename lectuur’

Op dit moment hebben de Verenigde Naties de ambitie om netto-uitstoot te halveren tegen 2030. Tegen 2050 moet het nul zijn. Zelfs als dat lukt, is er slechts 40 procent kans om de klimaatdoelen te halen, waarschuwen de wetenschappers.

Het verschil tussen de twee schattingen is grotendeels te wijten aan een nieuw computerprogramma. Dat simuleert de klimaatverandering door broeikasgassen. Daarnaast had Lamboll actuelere gegevens ter beschikking. De vorige cijfers dateerden van 2020, toen de wereld vanwege de coronapandemie minder had uitgestoten. In 2022 is dat niveau weer gestegen. Naar verwachting bereikt de uitstoot dit jaar opnieuw een recordhoogte.

‘Het werk van Lamboll en collega’s is voor politieke beleidsmakers onaangename lectuur’, reageert Benjamin Sanderson van het Centrum voor Internationaal Klimaat- en Milieuonderzoek in Oslo. Volgens hem maken de onderzoeksresultaten duidelijk dat elke berekening, hoe streng ook, kan veranderen door herziene gegevens en bevindingen.