Storm Eowyn: stroomuitval in Ierland, geen treinen in Schotland, vluchten geannuleerd 

Storm Eowyn is vrijdagochtend aan zijn doortocht van de Britse eilanden begonnen. In Ierland zitten meer dan 700.000 gezinnen zonder stroom. In Schotland rijden geen treinen en overal op de eilanden worden vliegtuigen aan de grond gehouden.

In Ierland, Noord-Ierland en delen van Schotland geldt vrijdag code rood voor wind, door de gevaarlijke storm Éowyn die met harde wind, regen en sneeuw op weg is naar de Britse eilanden. De weerinstituten waarschuwen de bevolking dat Éowyn schade kan aanrichten aan gebouwen, met afgewaaide daken, en een grote impact op het verkeer. ESB Networks, de beheerder van het elektriciteitsnetwerk in Ierland, liet weten dat 715.000 huizen zonder stroom zitten en dat de herstelwerken tijd zullen kosten.

Volgens de Ierse publieke omroep RTE trekt de storm met windsnelheden van circa 130 kilometer per uur vanuit het noordwesten over het eiland. In de westelijke provincie Galway is ook een windvlaag met een kracht van 183 kilometer per uur gemeten, wat volgens Ierse media een record zou zijn. De Ierse premier Micheál Martin noemde Eowyn vrijdag ‘een historische storm’. ‘Ik roep iedereen op om veilig te blijven en thuis te blijven nu de gevolgen van storm Eowyn in heel Ierland merkbaar zijn’, zo zei hij.

Martin heeft op X ook gemeld dat de Nationale Coördinatiegroep voor Noodsituaties bijeenkomt om de landelijke inzet te bespreken. ESB Networks, staatswaterbedrijf Uisce Éireann en het ministerie van Defensie moeten samenwerken om de stroom- en watervoorziening te herstellen en hulp te bieden aan wie dat nodig heeft, aldus Martin.

Er zijn vrijdagochtend ook al tientallen vluchten geannuleerd of vertraagd, zo meldt de BBC. Dublin Airport is het zwaarst getroffen, met tot nu toe 32 geannuleerde vluchten, zo meldt UK Flight Aware. Op Heathrow, een van de drukste luchthavens van het Verenigd Koninkrijk, zijn 31 vluchten geannuleerd en in Edinburgh 28. Glasgow International heeft 18 annuleringen en George Best Belfast City heeft er 13. Er wordt verwacht dat er nog meer geannuleerd zullen worden als de wind in kracht toeneemt.

Intussen zet de storm koers richting Schotland. In Schotland en sommige delen van het noorden van Engeland rijden vrijdagochtend geen treinen. Network Rail, de Britse spoornetbeheerder, maakt al gewag van omvergewaaide bomen op de sporen in het noordoosten van Engeland.