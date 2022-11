Scherpe VN-baas Guterres op klimaattop COP27: ‘Mensheid moet kiezen tussen solidariteit of collectieve zelfmoord’

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft tijdens de openingsceremonie van de top van staatshoofden en regeringsleiders op de klimaatconferentie COP27 in Sharm-el-Sheikh de mensheid aangespoord om ‘samen te werken of te vergaan’.

De mensheid moet kiezen tussen ‘solidariteit’ of ‘collectieve zelfmoord’, stelde Guterres.

De VN-secretaris-generaal vindt het ‘onacceptabel en schandalig’ dat andere crisissen, zoals de oorlog in Oekraïne, de strijd tegen de klimaatverandering ‘naar de achtergrond’ hebben verdrongen. ‘De huidige crisissen mogen geen excuus zijn om een stap terug te zetten’. Vooral omdat veel conflicten ‘verband houden met de klimaatverandering’.

Guterres gebruikte scherpe taal. ‘We bevinden ons op de snelweg richting de klimaathel, met de voet nog steeds op de versnellingspedaal’. De Portugees stelde voorts dat ‘we bezig zijn de strijd van ons leven’ te verliezen.

De VN-secretaris-generaal schaarde zich ook achter de vraag van ontwikkelingslanden voor een vergoeding van klimaatgerelateerde schade – zogenaamde ‘loss and damage’. Dat thema staat op COP27 voor het eerst officieel op de agenda.

Egyptische president Sisi: ‘Miljoenen mensen kijken naar ons’

Net ervoor had de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi de top geopend met een toespraak. ‘De verwachtingen zijn hoog voor goede resultaten’, klonk het. ‘Miljoenen mensen van over de hele wereld kijken naar ons.’

De gevolgen van de klimaatverandering laten zich alsmaar meer voelen, stelde al-Sisi. ‘We hebben de ene catastrofe na de andere meegemaakt. Zodra we de ene ramp hebben overwonnen, duikt er een andere op – golf na golf.’ De aarde is veranderd in een ‘wereld van lijden’, besloot de Egyptische president.

Cop27 in Sharm-el-Sheikh

Maandag en dinsdag blazen zowat 110 staatshoofden en regeringsleiders verzamelen in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh.

Onder meer de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen tekenen present. Voor ons land neemt premier Alexander De Croo deel.

