Ruim 1,5 miljoen kinderen bedreigd door overstromingen in Nigeria, zegt Unicef

In het West-Afrikaanse land Nigeria worden meer dan 1,5 miljoen kinderen bedreigd door ziekte, honger en verdrinking als gevolg van de door de klimaatverandering veroorzaakte overstromingen. Alles samen hebben meer dan 2,5 miljoen mensen humanitaire hulp nodig, waarschuwt Unicef, het Kinderfonds van de VN, vrijdag. De organisatie heeft het over de ergste overstromingen van de afgelopen tien jaar.

De overstromingen verhogen het risico op onder andere ziekten als cholera. Midden oktober stelde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Genève nog dat cholera-uitbraken in veel landen uit de hand zouden kunnen lopen door een gebrek aan vaccins.

Er werd geadviseerd om tijdelijk slechts één dosis toe te dienen in plaats van twee. In de klimaatrisico-index van Unicef bezet Nigeria (op 163 landen) de tweede plaats en loopt het land een “extreem hoog risico” om getroffen te worden door de gevolgen van de klimaatverandering. Nigeria is momenteel niet het enige land dat lijdt onder zware regenval en overstromingen. Ook in Tsjaad, Soedan en Zuid-Soedan staan hele regio’s onder water en zijn delen van de bevolking afgesloten van voedsel en drinkwater.