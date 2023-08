Paus publiceert update van klimaat-encycliek: ‘Vreselijke wereldoorlog tegen milieu aan de gang’

Please write your introduction text here

Paus Franciscus heeft woensdag aangekondigd op 4 oktober een geüpdatete versie van zijn klimaat-encycliek ‘Laudato Si’ te zullen publiceren. Eerder deze maand had het hoofd van de rooms-katholieke kerk al laten weten met een nieuwe versie op de proppen te zullen komen waarin ‘actuele vragen’ zullen worden aangekaart.

‘We moeten schouder aan schouder staan met de slachtoffers van onrecht op vlak van milieu en klimaat en ernaar streven een einde te maken aan de zinloze oorlog tegen ons gemeenschappelijk huis’, stelde de paus. Volgens het persagentschap Reuters had Franciscus het bij de aankondiging van de update over ‘een vreselijke wereldoorlog tegen het milieu’ die momenteel aan de gang is.

De originele ‘Laudato Si’, over het behoud van de planeet, dateert uit 2015, en had een belangrijke invloed op de onderhandelingen op de VN-Klimaattop in Parijs, waar de doelstelling werd onderschreven om de klimaatopwarming ruim onder de 2 graden Celsius te houden en te streven naar een maximale opwarming van 1,5 graad.

In de tekst van zowat 200 pagina’s roept de Argentijnse paus de verantwoordelijken op om sneller te handelen om de planeet te redden. Die wordt volgens hem bedreigd door de klimaatverandering en de consumptiemaatschappij. Hij haalde ook uit naar het egoïstisch gedrag van de rijken.

4 oktober is de katholieke feestdag van Franciscus van Assisi, patroonheilige van het milieu.