Extreme temperaturen in Europa: 20 graden in de Alpen

Net ten noorden van de Zwitserse Alpen is zondag een nieuw warmterecord voor de maand januari vastgelegd.

In het stadje Delémont, gelegen in het kanton Jura aan de noordkant van de Zwitserse Alpen, werd 20,2 graden gemeten. Nooit eerder was het daar warmer, meldt het Zwitserse weer- en klimaatbureau MeteoSchweiz.

Ook bij verschillende andere meetstations in de buurt sneuvelde het warmterecord, aldus MeteoSchweiz. ‘Primeur: voor het eerst 20 graden in januari aan de noordkant van de Alpen!’, tweette de dienst.

Het oude januarirecord stond op 19,4 graden en werd gemeten op 12 januari 1993 in de stad Luzern.

De temperaturen in Delémont schommelden zondag meer dan 16 graden boven het gemiddelde van de voorbije 30 jaar voor de jaarwisseling, waardoor het net ‘als juni’ aanvoelde, aldus MeteoSchweiz.

Volgens MeteoSchweiz wordt het uitzonderlijk warme weer veroorzaakt door een milde zuidwestenwind gecombineerd met een zogeheten föhn, een warme droge wind aan de noordzijde van de Alpen die ontstaat doordat wind uit het zuiden onder bepaalde omstandigheden opwarmt als hij over de bergen waait.

2022 was samen met 2020 het warmste jaar sinds het begin van de waarnemingen in 1833. Helaas is dit nog maar het begin, zeggen experts. .