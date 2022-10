Minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) wil dat België zich terugtrekt uit het Energiehandvestverdrag.

Er wordt al langer onderhandeld over de modernisering van de tekst, maar volgens minister Zakia Khattabi zal het eindresultaat net indruisen tegen de Belgische en Europese klimaatambities.

Energiehandvestverdrag

Het verdrag trad in 1998 in werking en is ondertekend door 53 landen. Doel van de tekst is investeerders in de energiesector bijzondere bescherming te bieden en ondernemingen toe te laten een arbitragezaak te starten tegen een staat indien die beslissingen neemt die nefast zouden zijn voor hun belangen.

Het verdrag is al langer een doorn in het oog van ngo’s en een aantal lidstaten die uit het verdrag willen stappen. Ze stellen aan de kaak dat het verdrag door energiebedrijven en investeerders wordt gebruikt om lidstaten te ontmoedigen om uit fossiele brandstoffen te stappen en om financiële sancties te eisen.

Paard van Troje

In ons land pleitten de groene partijen al eerder voor een gecoördineerde Europese uitstap uit het verdrag. In een mededeling stelt ook minister Khattabi dat het verdrag wordt beschouwd al een Paard van Troje voor het Europees klimaatbeleid.

Sinds 2017 is een moderniseringsproces aan de gang. Na vijftien onderhandelingsrondes wordt een finaal akkoord verwacht op 22 november, tijdens de volgende conferentie over het Energiehandvest.

De minister geeft de stappen die intussen zijn gezet, een ruime onvoldoende. ‘We werden nooit eerder zo hard geconfrontreerd met de gevolgen van de klimaatontregeling. Ondanks zijn modernisering moeten we vaststellen dat het verdrag indruist tegen de Belgische en Europese klimaatambities’, zegt Khattabi.

Het is volgens haar dan ook tijd voor een duidelijk signaal. ‘Daarom wens ik dat België, net als Polen, Spanje, Nederland en Frankrijk, zich terugtrekt uit het verdrag.’