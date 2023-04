Reindert Devlamynck pleit voor eendenkroos op je bord

Reindert Devlamynck (29) won de ‘wetenschapsbattle’ met zijn pleidooi voor eendenkroos als lokale en duurzame eiwitbron.

U bent onderzoeker circulaire economie bij het advies- en onderzoekscentrum Inagro. Wat doet u precies?

Reindert Devlamynck: We vertalen wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk voor landbouwbedrijven, en omgekeerd: we vertalen de onderzoeksvragen van de landbouwer naar de universiteit.

Wij kweken eendenkroos in een gecontroleerde omgeving, zodat mensen zich geen zorgen hoeven te maken qua voedselveiligheid.

En welke rol speelt eendenkroos daarbij?

Devlamynck: Een van de grote uitdagingen voor de landbouw is de bevolkingsgroei en de stijgende vraag naar voedsel. Misschien biedt eendenkroos een deel van de oplossing: het is een snel groeiende plant en een bron van plantaardig eiwit. En eiwitten heb je bijvoorbeeld nodig na het sporten. Daarnaast zijn er geen allergieën bekend, en het hoge B12-gehalte maakt het nog net iets interessanter dan zijn andere plantaardige tegenhangers. In de natuur vind je zelden zuiver eendenkroos terug. Takjes, zaden en insecten vervuilen het product. Wij daarentegen kweken het in een gecontroleerde omgeving, zodat mensen zich geen zorgen hoeven te maken qua voedselveiligheid.

Hoe smaakt het?

Devlamynck: Als je eendenkroos vers oogst, zou je het kunnen opeten, maar het heeft niet zoveel smaak. Dat is ook een voordeel, want als we de eiwitten eruit halen, krijgen we een product dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om shakes of eiwitproducten te maken. Daar kunnen we dan allerlei smaken aan toevoegen. Ik begeleid een doctoraatstudent die zich concentreert op het proces om producten met eendenkroos te maken.

Kan dat leiden tot een start-up om eendenkroos te commercialiseren?

Devlamynck: Dat is best mogelijk. Er is interesse, maar het is niet eenvoudig om dat bij ons te doen omdat eendenkroos niet erkend is als voedselproduct. In de VS gaat dat makkelijker. Daar hebben twee jonge Nederlanders enkele miljoenen dollars van voedingsmultinational Kellogg’s gekregen voor hun bedrijf Plantible om hetzelfde te doen.

Hoe belangrijk was het voor u om de Wetenschapsbattle in Technopolis te winnen?

Devlamynck: Die prijs beloont een heldere communicatie. Wetenschap doe je nooit alleen, maar altijd met of voor anderen. Je moet je boodschap dan ook duidelijk overbrengen. Bovendien is die ‘battle’ bedoeld om kinderen te interesseren voor wetenschap.