Jeroen Denaeghel (ANB): ‘De planeet zal zich wel weer herstellen, dacht ik vroeger’

Elke week vraagt Knack in de rubriek Durf twijfelen naar de twijfels van bekende mensen.

‘Ik ben van gedachte veranderd over de klimaatopwarming’, zegt Jeroen Denaeghel, woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). ‘Ik heb nooit ontkend dat de aarde opwarmde, maar ik twijfelde er wel aan of de mens aan de oorsprong ervan lag en of die opwarming wel zo funest was. Tijdens mijn studie bio-ingenieur kregen we een cursus klimatologie. Je kunt maar iets zinnigs zeggen over klimaatopwarming, leerde ik toen, als je het over minstens 25 jaar bekijkt – weerman Frank Deboosere heeft dat ook altijd gezegd. Alleen leek iedereen dat te vergeten. Herinner je je nog de Belgische huisvrouw Margaretha Guidone, die zo onder de indruk was van An Inconvenient Truth van Al Gore dat ze alle politici een gratis ticket aanbood? Zelfs Guy Verhofstadt (Open VLD) trok met haar ticket naar de bioscoop. Het was bijna massahysterie. Ik vertrouwde Gore toen al niet. Stop met stookolie en fossiele brandstoffen, zei hij. Terwijl zijn alternatief, biodiesel, op lange termijn nog schadelijker bleek voor de natuur. In Borneo is de orang-oetan met uitsterven bedreigd omdat ze daar massaal bomen kappen om palmolieplantages aan te leggen. Daar is Al Gore minstens gedeeltelijk verantwoordelijk voor. Ik verdacht hem er ook van om voor de biodiesellobby te rijden – dat is later ook bewezen. Over de aarde maakte ik me minder zorgen. De planeet zal zich wel weer herstellen, dacht ik. We lossen het op.’

Ik ben zo’n nostalgische gast die alles “van vroeger” beter vindt.

Wanneer bent u van uw paard gebliksemd?

Jeroen Denaeghel: Toen ik de wetenschappelijke rapporten over biodiversiteit las. 75 procent van de insecten is de voorbije 25 jaar verdwenen. Dan weet je dat de toestand ernstig is. De klimaatopwarming is desastreus voor onze planeet. Je hebt mensen, zoals Gwendolyn Rutten (Open VLD) onlangs, die dan tweeten: ‘Geen paniek, dan krijgen wij de fauna en flora van het zuiden.’ Maar het is niet omdat de planten en insecten van ginder naar hier komen dat er niets aan de hand is. Die verschuivingen tonen juist aan dat er een groot probleem is. Je kunt ook geen onderscheid maken tussen de natuur en het klimaat, zoals premier Alexander De Croo (Open VLD) nu doet. Hij wil wel de CO2-uitstoot aanpakken, maar niet het natuurherstel. Dat is dom, want biodiversiteit en klimaatopwarming zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Twijfelt u veel?

Denaeghel: Over dagelijkse dingen. Leid ik mijn team goed? Voed ik mijn kinderen op de juiste manier op? Maar over de meeste maatschappelijke zaken denk ik nog altijd hetzelfde als twintig jaar geleden. Ik ben nogal conservatief. Zo’n nostalgische gast die alles ‘van vroeger’ beter vindt. Het stoort me dat Kristien Hemmerechts dt-fouten niet erg meer vindt, dat men onze kerken in Delhaizes omtovert én dat Roald Dahl gecensureerd wordt. Daardoor word je door sommigen in het rechtse hoekje gedrumd. Dat vind ik een beetje jammer, want daarover gaat het niet. Mijn punt is dat verandering vaak geen verbetering is.