IJsdekking van Antarctica op recordlaagte

De dekking van het zee-ijs op Antarctica heeft op 8 februari een nieuw laagste punt bereikt.

Dat laat het Duitse Alfred Wegener Instituut weten. Satellietdata registreren een gebied van zowat 2,2 miljoen vierkante kilometer aan ijs over de Zuidelijke Oceaan.

De huidige dekking is de laagste ijsdekking die het gebied had sinds de metingen die in 1979 zijn gestart. Het is er momenteel zomer en er wordt verwacht dat een nog groter deel van het ijs zal smelten tegen het einde van de maand. Het laatste laagterecord lag op 2,27 miljoen vierkante kilometer zee-ijs, gemeten op 24 februari 2022.

De piek van zee-ijs op Antarctica ligt tussen september en oktober, het laagste punt wordt in februari bereikt. De piek ligt meestal rond de 20 miljoen vierkante kilometer, het laagtepunt rond de 3 miljoen. De voorbije zes jaar was het ten oosten en ten westen van het Antarctische schiereiland enorm warm. Het is onduidelijk of de weersomstandigheden de komende weken stabiel zullen blijven of niet.

Marien biologe Franziska Saalmann van Greenpeace meent dat de ‘klimaatcrisis verder escaleert’. ‘Het beïnvloedt ons allemaal en het is een schande dat voor de toekomst nog steeds nieuwe investeringen in fossiele brandstoffen worden gedaan’, zei ze.