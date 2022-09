De storm Ian, die de voorbije dagen veel schade aanrichtte in Cuba en de Amerikaanse staat Flordia, is opnieuw uitgegroeid tot een orkaan. Dat meldt het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC).

Ian haalt aanhoudende windsnelheden tot 120 kilometer per uur en is op weg naar de staten South Carolina, North Carolina en Georgia in het zuiden van de VS. Volgens het NHC zullen de omstandigheden “levensbedreigend” zijn, met “overstromingen, kustoverstromingen en sterke winden”.