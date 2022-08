Groen: ‘Vlaamse regering moet meer werk maken van zonne-energie’

Groen wil dat de Vlaamse regering een tandje bijsteekt wat betreft zonne-energie. ‘Als elk dak dat er geschikt voor is vol zou liggen met zonnepanelen, zou het aandeel zonne-energie nog veel verder de hoogte in schieten’, zegt Groen-parlementslid Staf Aerts, die onder meer pleit voor meer zonnepanelen op overheidsgebouwen.

De daken van overheidsgebouwen vormen samen honderden vierkante kilometers aan oppervlakte om zonnepanelen op te installeren, zegt Groen. Die blijven vandaag blijven echter vaak leeg. Volgens het Zonneplan uit 2020 zouden zonnepanelen op de Vlaamse overheidsdaken een totaal potentieel hebben van 144 megawatt.

In een recent antwoord van minister Demir spreekt de minister over andere cijfers, waaruit blijkt dat de regering Jambon nog geen betrouwbare cijfers heeft over het potentieel van haar daken, zegt Aerts. ‘Naar eigen zeggen ‘wordt die oefening nog opgestart’. Ook over de aangekondigde doelstellingen die de regering beloofde zichzelf te stellen is er geen info beschikbaar, wat doet vermoeden dat die nog niet werden vastgelegd.’

De partij vindt het daarom hoog tijd dat de regering Jambon ‘werk maakt van een zonnesprint en alles op alles zet om de hoeveelheid zonne-energie omhoog te krijgen en de facturen naar omlaag’, zegt Aerts.

Aerts wijst er ook op dat 92 procent van het potentieel op privédaken onbenut blijft. Ook daar moet de regering Jambon volgens de groenen een tandje bijsteken. Ze pleiten onder meer voor een systeem van prefinanciering voor mensen met een kleine portemonnee. Vlamingen die geen geschikt dak voor zonnepanelen hebben of bijvoorbeeld in een appartementsgebouw wonen, zouden moeten dan weer moeten kunnen profiteren van zonnedelen: een systeem waarbij in gemeenschap samen energie wordt opgewekt en verdeeld.

‘Goedkopere energie is voorhanden, dat bewijst zonnerecord na zonnerecord. Maar zo lang de regering Jambon geen zonnesprint inzet, blijft dat potentieel onbenut en blijven de facturen hoog. Dat is een gemiste kans voor onze energiefacturen en voor het klimaat’, aldus nog Staf Aerts.