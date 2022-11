G7 en kwetsbare landen lanceren financieel schild tegen schade na klimaatrampen

Ongeveer zestig landen, waaronder G7-voorzitter Duitsland, hebben maandag op de COP27 een nieuwe steunmaatregel gelanceerd voor slachtoffers van klimaatrampen. Een schild van 210 miljoen euro moet dienen om schade te dekken. Het initiatief wordt door ngo’s niet meteen met open armen ontvangen.

Het gaat om een financieel schild dat klimaatrisico’s en ‘zwakke punten in de structuren voor financiële bescherming’ in kwetsbare landen moet aanpakken. Volgens Duitsland en de V20, dat de meest kwetsbare landen bevat, zou de bijstand voor of vlak na een klimaatramp worden uitbetaald en bijdragen aan verzekeringen tegen schade aan gewassen, gebouwen of bedrijven.

Svenja Schulze, de Duitse minister voor Ontwikkeling, sprak tijdens een persconferentie in Sharm-el-Sheikh over een aanpak ‘op maat’ voor elk land. ‘Het kan gaan om flexibele socialezekerheidsstelsels of om onmiddellijke financiële steun aan een regering om een brug of een school te herbouwen’, duidt Schulze.

Inmiddels werd al 210 miljoen euro opgehaald, waaronder 170 miljoen afkomstig uit Duitsland. Dat eerste bedrag zal ten goede komen aan Bangladesh, Costa Rica, Fiji, Ghana, Pakistan, de Filipijnen en Senegal.

Niet alle klimaatgerichte ngo’s reageren enthousiast. ‘Verzekeringsmaatschappijen zijn van nature terughoudend in het dekken of betalen,’ zegt Teresa Anderson van ActionAid International. ‘Dit mag niet afleiden van de vooropgestelde vraag van ontwikkelingslanden om tijdens de COP27 een financieel mechanisme te creëren dat schade en verlies tegengaat’, voegt Harjeet Singh van het Climate Action Network toe.

Dat zal volgens Schulze niet gebeuren. Tijdens haar toespraak verduidelijkte de Duitse minister dat dit schild ‘niet de enige oplossing’ is en het noodzakelijk is om ook te kijken naar trage gebeurtenissen zoals oceaanstijging en ‘niet-economische’ verliezen.

Ken Ofori-Atta, de Ghanese minister van Financiën en voorzitter van de V20, vermeldt in een videoboodschap dat zo’n schild niets te laat komt. Kwetsbare landen betalen namelijk ‘al lang’ voor verlies en schade na klimaatrampen.