Droogte onthult nieuwe sporen van dinosaurussen in Texas

In de bedding van een uitgedroogde rivier in de Amerikaanse staat Texas zijn mogelijk 113 miljoen jaar oude voetafdrukken van dinosaurussen tevoorschijn gekomen. Dat meldt het departement van de staat dat verantwoordelijk is voor de parken en fauna.

De diepe voetsporen waren voordien begraven, gevuld met sedimenten en opnieuw bedekt met water, wat heeft geholpen om ze te bewaren. “Als gevolg van de extreme droogte deze zomer is de rivier op de meeste plaatsen volledig uitgedroogd, wat nieuwe sporen aan de oppervlakte heeft gebracht”, lichtte Stephanie Salinas Garcia van het departement toe.

De medewerkers van Dinosaur Valley State Park nabij de stad Dallas zijn in hun nopjes met de ontdekking. Volgens onderschriften bij de beelden die het park op sociale media postte, zou het kunnen gaan om één van de langste reeksen voetafdrukken van dinosaurussen ter wereld. Op de beelden is te zien hoe vrijwilligers helpen om de sporen schoon te maken.

‘De meeste sporen die onlangs zijn ontdekt op verscheiden plaatsen in de rivier van het park zijn nagelaten door een Acrocanthosaurus’, zo legde Salinas Garcia uit. Deze dinosauriër kon tot vijf meter meten en zeven ton wegen. Daarnaast zijn er ook sporen aangetroffen van de Sauroposeidon, een gigant die tot 18 meter lang kon worden en 44 ton kon wegen.

Het Dinosaur Valley State Park werd in 1972 geopend om de oude sporen van deze prehistorische dieren te beschermen. Liefhebbers moeten zich echter reppen om de nieuwe afdrukken te bewonderen. Er wordt immers regen voorspeld in Texas en dan zullen ze opnieuw bedekt worden met water.