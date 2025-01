Definitieve cijfers: 2024 was natste jaar ooit (en derde somberste en vijfde warmste)

Het voorbije jaar zijn een aantal weerrecords voor ons land gebroken, zo bevestigt het KMI woensdag in zijn definitief jaaroverzicht. 2024 was het natste jaar ooit in Ukkel. Qua zonneschijn het derde somberste jaar en qua temperaturen het vijfde warmste sinds het begin van de metingen in 1833. Wereldwijd was 2024 het warmste jaar ooit.

Er is al veel over gezegd en geschreven, maar nu definitief: 2024 was het natste jaar ooit in ons land. Uiteindelijk viel er in Ukkel 1.170,7 mm neerslag. Normaal is dat 837,3 mm. Het vorige record (1.088,5 mm) dateert van 2001. Maar inzake neerslagdagen (209) was 2024 geen recordjaar. Zo telde 1974 nog 266 neerslagdagen. Het normaal gemiddelde ligt op 189,8 dagen. De record neerslaghoeveelheid vorig jaar werd dus vooral veroorzaakt door het grote aantal dagen met zware regenval: elf dagen viel er minstens 20 mm. Dat is het dubbele van normaal. Het grootste dagtotaal (41,8 mm) viel op 9 juli. Qua sneeuw was 2024 een zwak jaar, met slechts zes dagen sneeuwval in Ukkel. Normaal zijn dat er zeventien.

Desondanks was 17 januari een bijzondere dag, met de zwaarste sneeuwval in België sinds 12 maart 2013. Het afgelopen jaar telden we 101 dagen met onweer in ons land, normaal zijn dat er 93,3. Enkel in september werd er een absoluut record verbroken: die maand telde maar liefst 18 onweersdagen, meer dan het dubbele van normaal.

Inzake zonneschijn was 2024 het op twee na somberste jaar ooit. In Ukkel scheen de zon in totaal 1.367 uur en 34 minuten. Normaal is dat 1.603 uur en 43 minuten. Het somberste jaar (1.283 uur en 51 minuten) dateert van 1998. Enkel januari en augustus waren zonniger dan gemiddeld.

De gemiddelde jaartemperatuur in Ukkel lag in 2024 op 12 graden Celsius. Normaal is dat 11 graden. 2024 noteerde daar dus boven, net als 2014 (12 graden), 2018 (11,9), 2020 (12,2), 2022 (12,2) en 2023 (12,1). Op juni na was het elke maand warmer dan gemiddeld. Februari was zelfs goed voor een nieuw absoluut maandrecord. Vooral de minimumtemperaturen lagen hoger dan gemiddeld, met name in de lente. Met 8,1 graden werd een nieuw absoluut record opgetekend sinds het begin van de metingen in 1892. Tegelijk werden er geen officiële hittegolven geregistreerd in 2024. Het vorige jaar zonder hittegolven dateert van 2021.