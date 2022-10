Centraal-Amerika in staat van paraatheid wegens naderende orkaan Julia

Verschillende Centraal-Amerikaanse landen zijn zaterdag in staat van alarm nadat bekendraakte dat de tropische storm Julia boven de Caribische Zee dreigt uit te groeien tot een orkaan alvorens in Nicaragua aan land te gaan. Dat melden het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) en lokale autoriteiten.

“Julia zal naar verwachting later vandaag (zaterdag) aansterken tot een orkaan. Er is een orkaanwaarschuwing van kracht voor delen van de kust van Nicaragua en de eilanden Providence en San Andres”, aldus het Amerikaanse agentschap in een verklaring. De regenval in het weekend zou mogelijk dodelijke “overstromingen en modderstromen” kunnen veroorzaken in Centraal Amerika, waarschuwde het NHC ook. Volgens het Colombiaanse Instituut voor Hydrologie, Meteorologie en Milieukunde (Ideam) bevond de tropische storm zich om 20.30 uur lokale tijd op 195 km van San Andres en 180 km van Providence, een eiland dat samen met Santa Catalina de Colombiaanse archipel vormt en ongeveer 48.000 inwoners telt.

De Colombiaanse president Gustavo Petro heeft de “hoogste staat van alarm” afgekondigd in San Andres. De storm verplaatst zich met een snelheid van ongeveer 30 km/u met aanhoudende winden van 93 km/u, aldus Ideam. In Bluefields, een van de belangrijkste steden aan de Caribische kust van Nicaragua, brachten vissers hun boten in veiligheid en haastten de inwoners zich om voorraden in te slaan en geld op te nemen.