Bijna 11.500 doden na overstromingen in Libië, zegt VN

Het dodental na de overstromingen in Libië is opgelopen tot bijna 11.500. Volgens een rapport van de Verenigde Naties vielen er 11.300 doden in de stad Derna, en nog 170 daarbuiten.

Volgens CNN meldt de VN-organisatie voor humanitaire hulp OCHA dat er in Derna ook nog ruim 10.000 mensen worden vermist. In de afgelopen week verschenen uiteenlopende berichten over het dodental na de overstromingen. Zo schatten sommige instellingen het op rond de 5.000, terwijl de burgemeester van Derna eerder in de week liet weten dat er mogelijk 20.000 mensen waren omgekomen in zijn stad.

Zaterdag meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat de lichamen van ongeveer 4.000 slachtoffers van de ramp zijn geïdentificeerd. De organisatie liet toen weten dat er nog meer dan 9.000 mensen werden vermist.