België investeert in herstel natuurlijke ecosystemen in Sahel

Met een globale enveloppe van 50 miljoen euro vormt de thematische portefeuille klimaat in de Sahel (2022-2027) een van de prioriteiten van de Belgische steun in West-Afrika. Het budget dat over vier landen verdeeld wordt, Niger, Burkina Faso, Mali en Senegal, moet het beheer van natuurlijke rijkdommen verbeteren en de natuurlijke ecosystemen van de Sahel duurzaam verbeteren.

Met een temperatuur van 36 graden midden in de nacht in Niamey, de hoofdstad van Niger, werden minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez en de Belgische delegatie in haar kielzog al snel gewaar hoe hoog de temperaturen er oplopen, toen ze er voet aan grond zetten voor een bezoek van twee dagen. In de loop van de dag steeg het kwik vlot boven de 40 graden.

‘Land is verschraald door de stijging van de temperatuur en de toegenomen droogte, maar ook door verkeerde landbouwmethodes en de demografische groei. Er is geen leven op het verschraalde land, geen biodiversiteit. Het helpt niets meer in de strijd tegen klimaatverandering’, zegt Amadou Diallo, een verantwoordelijke in de regio voor Enabel, het Belgische ontwikkelingsagentschap.

De uitdaging in Niger is groot, want ‘100.000 à 120.000 hectare land raakt ieder jaar verschraald, met een geschatte kostprijs van 650 miljoen dollar per jaar’, zegt Diallo. De Belgische steun helpt dus in de strijd tegen die rampzalige situatie. ‘We willen 2.500 hectare verschraald land herstellen.’

De Belgische ontwikkelingssamenwerking investeert ook in gezondheidszorg en sociale bescherming in de zorg (14,5 miljoen euro), onderwijs (8 miljoen euro), de ontwikkeling van gemengde landbouw en het inschakelen van jongeren (15,6 miljoen euro) en een proefproject met een globale aanpak in het dorpje Torodi (4,5 miljoen euro).