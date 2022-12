Al meer dan 50 doden door extreem winterweer in de VS

De dodentol van de zware winterstorm die de Verenigde Staten teistert is opgelopen tot meer dan 50. Dat melden de nooddiensten dinsdag. Nieuwszender CNBC spreekt zelfs van 64 slachtoffers.

Grote delen van de VS worden al dagen geteisterd door de storm Elliot. Zeker vijftig mensen kwamen al om het leven als gevolg van dat winterweer.

De slachtoffers vielen op verschillende plaatsen in het land, maar de staat New York lijkt erg zwaar getroffen. In het gebied Erie County zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen, tweette bestuurder Marc Poloncarz. Er werden verschillende lichamen aangetroffen in auto’s en wellicht worden in de komende dagen nog meer lichamen ontdekt onder de sneeuw, vreest hij. De stad Buffalo is bovendien nog steeds ontoegankelijk voor de hulpdiensten.

Elliot gaat gepaard met temperaturen diep onder nul, metershoge sneeuw en een sterke wind. De Great Lakes, een regio die grenst aan Canada, kreeg het op weergebied het hardst te verduren. Honderdduizenden huishoudens vielen daar zonder stroom.

De Amerikaanse president Joe Biden liet dinsdag via Twitter weten dat zijn gedachten en die van zijn echtgenote Jill zijn ‘bij zij die dit weekend een geliefde verloren’. Hij had maandagavond een telefoongesprek met de gouverneur van New York Kathy Hochul en beloofde haar federale noodhulp.