De afgelopen maand was de warmste oktobermaand ooit gemeten in Europa, klinkt het dinsdag bij de Europese klimaatdienst Copernicus. De gemiddelde temperaturen lagen bijna twee graden boven de referentieperiode 1991-2020.

Volgens de Europese klimaatdienst heeft een “hittegolf” tot recorddagtemperaturen geleid in West-Europa. In de afgelopen 30 jaar is de temperatuur in Europa meer dan tweemaal zo snel gestegen als het mondiale gemiddelde, namelijk met ongeveer +0,5°C per decennium. Het abnormaal warme weer in oktober heeft op veel plaatsen ook geleid tot een tekort aan neerslag, vooral in Zuid-Europa en de Kaukasus.

De Europese weerdienst had eerder al aangekondigd dat de zomer van 2022 de warmste ooit was geweest, met een temperatuur die gemiddeld 1,34°C hoger lag dan normaal.

‘De ernstige gevolgen van de klimaatverandering zijn nu duidelijk en we hebben ambitieuze klimaatacties nodig bij COP27 om ervoor te zorgen dat de uitstoot wordt verminderd en de temperatuurstijging gestabiliseerd wordt in de buurt van het streefcijfer van 1,5 graad’, aldus adjunct-directeur Samantha Burgess.