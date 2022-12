2022 was tweede warmste jaar sinds begin metingen

Het voorbije jaar had de hoogste gemiddelde maximumtemperatuur sinds het begin van de metingen in 1892. Dat zegt het KMI. In Ukkel steeg het kwik gemiddeld tot 16,2 graden.

In de maand augustus lag de maximumtemperatuur zelfs elke dag boven 20 graden. Dat gebeurde voor het eerst sinds de start van de metingen.

De algemene gemiddelde jaartemperatuur in Ukkel zal dit jaar uitkomen op 12,1 graden, verwacht het KMI. Daarmee komt 2022 op de tweede plaats in het lijstje met warmste jaren sinds 1833.

Het warmste jaar was 2020 met 12,2 graden.

De tien warmste jaren vallen allemaal na 2005.

Op een na droogste jaar

Verder wordt 2022 met een neerslagtotaal van 661,5 mm, rekening houdende met de verwachtingen tot het einde van het jaar, waarschijnlijk ook het op een na droogste jaar van de laatste 30 jaar.

Enkel 2018 was nog droger.

Met uitzondering van juni, kende het grootste deel van België in de periode van maart tot en met augustus een droge tot uiterst droge situatie, aldus het KMI. Met amper 5,2 mm neerslag was juli 2022 de droogste julimaand in Ukkel sinds 1991.