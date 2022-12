2022 kende derde warmste herfst sinds begin metingen

De herfst van 2022 wordt in de klimatologische geschiedenisboeken genoteerd als de op twee na warmste herfst sinds het begin van de metingen in 1833.

In Ukkel was het tijdens de maanden september, oktober en november gemiddeld 12,8 graden Celsius. Dat blijkt donderdag uit gegevens van het meteorologisch instituut KMI.

De warmste herfst tot nu toe was die van 2006, met gemiddeld 13,9 graden. Op de tweede plek staat 2014 met 13,0 graden.

Tijdens een ‘normale’ herfst is het gemiddeld 11,2 graden.

De voorbije herfst waren er 21 lentedagen (met een maximumtemperatuur boven 20 graden), acht zomerdagen (meer dan 25 graden) en nog één tropische dag (boven 30 graden). Het aantal zomerdagen lag drie keer hoger dan normaal.

De laatste van die zomerdagen werd geregistreerd op 29 oktober, toen de temperatuur in Ukkel klom tot 25,5 graden. ‘Daarmee was dit de meest laattijdige zomerdag sinds het begin van de waarnemingen in 1892’, aldus het KMI.

Aan de andere kant was er geen enkele vorstdag (waarbij de minimumtemperatuur onder nul ligt) in Ukkel. Het is de elfde keer dat dat gebeurt sinds het begin van de waarnemingen in 1892.

In het hele land werd de hoogste temperatuur gemeten op 5 september (32,3 graden in Kapelle-op-den-Bos) en de laagste op 9 oktober (-5,0 graden in Neidingen, Sankt Vith).

Er viel tijdens de herfst voorts een normale hoeveelheid regen (210,1 millimeter) en ook de zon scheen zoals normaal: 338 uur en 45 minuten.

Eerste sneeuw

Het KMI maakte ook de cijfers voor de maand november bekend. Met een gemiddelde temperatuur van 9,1 graden Celsius in Ukkel komt die in de top tien terecht van warmste novembermaanden sinds 1901. Het record staat op 10,4 graden en dateert van 1994.

De maand november was voorts vrij zonnig: de zon scheen in totaal 70 uur en 9 minuten in Ukkel, ruim vier uur meer dan normaal. Tegelijkertijd viel er in Ukkel minder neerslag dan normaal: 64,6 millimeter, tegen 76,2 millimeter in een normale novembermaand. Op 20 november viel in de Hoge Venen de eerste sneeuw, maar die bleef nog niet liggen, merkt het KMI nog op.