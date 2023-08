Japan gestart met lozing nucleair afvalwater in zee, China schrapt invoer zeeproducten

Ondanks de grote kritiek vanuit buurlanden is Japan donderdag gestart met de lozing van water uit de kerncentrale van Fukushima in zee. Onmiddellijk na de aankondiging scherpte China zijn handelsbeperkingen voor Tokio aan.

Tepco, de beheerder van de kerncentrale, begon kort na de middag met de lozing in de Stille Oceaan. Naar verwachting zal het 17 dagen duren voordat de eerste lading water, zo’n 7.800 kubieke meter, volledig gelost is. Het water bevat tritium, een radioactieve stof die alleen gevaarlijk is in zeer geconcentreerde doses. Tepco verwacht tussen nu en eind maart nog drie lozingen van vergelijkbare hoeveelheden.

In totaal moet er tegen 2050 ongeveer 1,3 miljoen kubieke meter water naar de Oceaan stromen. Het gaat om regenwater, grondwater en water dat nodig is om de kernen van de reactoren te koelen die zijn ingestort na de tsunami van maart 2011.

Uit zorg om de voedselveiligheid, besliste de regering in Peking donderdag om niet langer zeeproducten te importeren vanuit Japan. De bedoeling is om ‘het risico op radioactieve besmetting als gevolg van het lozen van besmet water in zee te voorkomen’. De maatregel is een grote klap, aangezien China vorig jaar nog de belangrijkste exportmarkt was voor Japanse vis. De Japanse premier Fumio Kishida is niet te spreken over de maatregel. ‘We hebben via diplomatieke kanalen een klacht ingediend bij China met het verzoek om deze handelsbeperkingen onmiddellijk op te heffen’, vertelt hij aan de pers.

Eerder stelde het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) dat de lozing veilig is en slechts ‘verwaarloosbare’ gevolgen voor de omgeving zal hebben. Het water wordt zo verdund dat de radioacitiviteit niet stijgt boven 1.500 becquerel per liter, wat veel lager ligt dan de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie voor drinkwater.