Hoogste aantal bosbranden in Amazonewoud in vijftien jaar

Het aantal bosbranden in het Amazonewoud in Brazilië, het grootste tropische regenwoud ter wereld, is maandag uitgestegen tot het hoogste in vijftien jaar. Dat blijkt uit officiële cijfers.

Satellietbeelden toonden maandag 22 augustus 3.358 branden, het hoogste aantal op één dag sinds september 2007, zegt een verantwoordelijke van het Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek (INPE).

Het cijfer ligt drie keer hoger dan op 10 augustus 2019, de zogenoemde ‘dag van het vuur’, toen Braziliaanse landbouwers van start gingen met een grote operatie brandlandbouw in het noordoosten van het land. De branden breidden uit tot Sao Paulo, 2.500 kilometer verderop, wat tot internationale verontwaardiging leidde.

Alberto Setzer, verantwoordelijke van het programma voor de monitoring van branden van INPE, zegt dat er geen bewijzen zijn dat de branden van maandag gecoördineerd zijn. Ze wijzen eerder op een algemene toename van de ontbossing