Demir wil nog dit jaar beslissing over statiegeld

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil nog dit jaar een beslissing nemen over statiegeld op plastic flessen en blikjes. Wel zegt ze dat statiegeld ten vroegste ‘in 2025 een feit zal zijn’.

‘In het regeerakkoord staat dat het zwerfafval met 20 procent moet verminderen, maar het is duidelijk dat we dit niet halen’, zei ze dinsdagavond in ‘De Tafel van Vier’ (Play 4), nadat haar woordvoerder in Gazet van Antwerpen aangekondigd had de Vlaamse regering in het najaar zal beslissen.

Demir verwees naar de afspraak van haar voorgangster Joke Schauvliege met de afvalsector om het zwerfafval met 20 procent te verminderen. In het Vlaams regeerakkoord stond dat de beslissing over een vorm van statiegeld pas eind 2023 zou genomen worden, maar de minister wil nog dit jaar knopen doorhakken. ‘We hebben het dossier de afgelopen maanden al voorbereid’, aldus nog Zuhal Demir, die nog opmerkte dat 14 landen vandaag reeds statiegeld hebben op blik en plastic.

De Vlaams minister van Omgeving temperde dinsdag wel meteen al de verwachtingen dat het statiegeld er snel zal komen. Er zijn immers verschillende systemen en het systeem van de Blauwe Zak werkt goed, ‘vooral voor de grote plastic flessen, die zie je vandaag nauwelijks tussen het zwerfvuil’. Daarnaast is een akkoord met de andere gewesten wenselijk. ‘We moeten nog overleggen met Wallonië en Brussel’, omdat een systeem in Vlaanderen alleen niet werkbaar zou zijn. Daarom vermoedt ze dat het statiegeld ‘in het beste geval in 2025 een feit zal zijn’.

Gemengde reacties

Eerder op de dag was de Statiegeldalliantie voorzichtig positief op de aankondiging van de woordvoerster van de minister in Gazet van Antwerpen: ‘De Statiegeldalliantie reageert voorzichtig positief op de aankondiging dat de Vlaamse regering nog dit jaar beslist over de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen’, luidde het in een mededeling.

Fost Plus, gespecialiseerd in de recyclage van huishoudelijke verpakkingen, is minder positief.

In de discussie over statiegeld op blikjes en plastic flessen zal er meer nodig zijn om een duurzame gedragsverandering te realiseren, zegt de organisatie. Fost Plus onderzoekt onder meer het gebruik van digitaal statiegeld.

‘Zwerfvuil’, aldus Fost Plus, ‘is een doorn in ieders oog, inclusief dat van de bedrijven die hun verpakkingen op straat en in de natuur terugvinden. Het is duidelijk dat ondanks de vele inspanningen die vandaag al geleverd worden, we vooralsnog het zwerfvuil onvoldoende onder controle krijgen. Er zal meer nodig zijn om een duurzame gedragsverandering te realiseren’. Samen met Fevia en Comeos heeft Fost Plus daarom een voorstel op tafel gelegd bij de bevoegde ministers in de drie gewesten met een geïntegreerd plan om de strijd aan te gaan tegen zwerfvuil. Het voorstel bestaat uit een aantal complementaire pijlers.

De blauwe zak blijft de hoeksteen en preventie van verpakkingen is cruciaal. Beleid blijft volgens Fost Plus een overheidstaak, maar door Fost Plus een coördinerende rol te geven, als uniek (en gekend) aanspreekpunt voor bedrijven, gewesten en lokale besturen, worden er volgens de organisatie schaalvoordelen gecreëerd.