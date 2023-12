350 arrestaties bij actie aan luchthaven Deurne

De lokale en en de federale politie hebben zaterdag een 350-tal actievoerders van ‘Code Rood’ gearresteerd. Ze wilden de luchthaven van Deurne bezetten om het privéjetverkeer er stil te leggen. Bij de actie raakte zes politiemensen licht gewond. Vlaams parlementslid Chris Steenwegen van Groen was bij de arrestanten.

De meeste activisten werden echter al op weg naar de luchthaven onderschept door de politie. Een vijftigtal slaagde er toch in het luchthaventerrein binnen te dringen en werd gerechtelijk aangehouden.

Code Rood noemt zichzelf een beweging voor burgerlijke ongehoorzaamheidsacties opgericht door activisten en gesteund door verschillende organisaties en actiegroepen zoals Greenpeace, Extinction Rebellion en Youth for Climate. Na acties tegen TotalEnergies en Engie viseert Code Rood dit weekend de luchtvaartindustrie. De activisten eisen een verbod op privéjets, een einde aan subsidies voor de luchtvaart en grootschalige investeringen in openbaar vervoer.

‘De actie werd op voorhand aangekondigd, waardoor er in elke luchthaven extra politietoezicht was’, zegt woordvoerster An Berger van de federale politie. Ook daarbuiten was de politie massaal aanwezig. Een driehonderdtal actievoerders werd al opgepakt in het centrum van Antwerpen, in de buurt van het station van Berchem en in de omgeving van de luchthaven. Ze waren goed herkenbaar door de witte pakken die ze droegen en hadden ook maskers bij en materiaal om zich ergens aan vast te maken. Ze werden allemaal bestuurlijk aangehouden.

Vrijheid van meningsuiting?

Code Rood is over die ‘preventieve’ arrestaties niet te spreken. ‘Dit is een echte schande, de vrijheid van meningsuiting wordt er rechtstreeks door bedreigd’, klaagt Rebekka Eschauzier van Code Rood aan. ‘De politie kiest de kant van de grote vervuilers om ons het zwijgen op te leggen. Deze onterechte arrestaties maken deel uit van een zorgwekkende trend van criminalisering van activisten op Europees niveau, waarbij steeds meer activisten voor de rechter worden gebracht.’

Een vijftigtal actievoerders kon wel het luchthaventerrein binnendringen via de omheining en werd op de tarmac gearresteerd. Zij werden gerechtelijk aangehouden.

‘Het vliegverkeer heeft weinig impact ondervonden van de actie. Het spoorverkeer op een lijn die langs de luchthaven loopt, werd wel een klein uurtje onderbroken, omdat actievoerders over de sporen liepen’, zegt An Berger.

In Antwerpen en in Luik worden zondag om 14 uur (toegestane) betogingen georganiseerd voor iedereen die steun wil betuigen aan de actie van Code Rood tegen de luchtvaartsector.

Groen

Bij de actie van de klimaatactivisten van ‘Code Rood’ aan de luchthaven van Deurne is ook Vlaams parlementslid Chris Steenwegen van Groen opgepakt. Dat heeft covoorzitter Jeremie Vaneeckhout zaterdag gemeld.

‘Bij een actie voor eerlijk klimaatbeleid in Antwerpen heeft de politie vandaag hardhandig opgetreden. Onder meer onze collega Chris Steenwegen, die aanwezig was als legal observer, is daarbij opgepakt. De beelden van de politieactie die de ronde doen, maken ons zorgen. We hopen dat de veiligheid van de actievoerders verzekerd is’, zegt Vaneeckhout. Ook fractieleidster Mieke Schauvliege was als waarnemer aanwezig. ‘Als er gewelddadig en buitenproportioneel opgetreden zou zijn, dan moet dat uitgezocht worden en moet daar gevolg aan gegeven worden’, besluit Vaneeckhout.