MG lanceert bijkomend ICE-model

MG lanceert een tweede model met conventionele verbrandingsmotor. Hoewel de constructeur blijft inzetten op betaalbare elektrische modellen, wil het privéklanten die zich dat niet kunnen veroorloven aan boord houden.

MG verrees enkele jaren geleden uit de as als een nieuw merk dat zich vooral op betaalbare elektrisch aangedreven modellen zou toeleggen. De constructeur lanceerde enkele maanden geleden zijn vierde volledig elektrische auto (de MG4) met een basisprijs van iets meer dan 30.000 euro. Hoewel MG met de ‘heritage’ van het Britse ‘Morris Garages’ vooral Brits klinkt, is het nu volledig in Chinese handen en behoort het tot de groep SAIC.

Democratische mobiliteit

Op de Europese markt wil de constructeur elektromobiliteit democratiseren, maar het merk heeft ook in de gaten dat slechts een beperkt deel van de privékopers zich een EV kan permitteren. Daarom werd eerder een ICE-versie (internal combustion engine) van de ZS (compact SUV-model) gelanceerd.

Vandaag komt er een benzineversie bij van de plug-inhybride EHS. Die krijgt kort ‘HS’ op de kofferklep en wordt aangedreven door een 1.5 liter grote turbo benzinemotor, goed voor 162 pk. Dit ruime SUV-model wagen is leverbaar met een handgeschakelde zesversnellingsbak of een optionele zeventrapsautomaat.