Mercedes brengt break in E-klasse

In de lente toonde Mercedes al de berlineversie van de nieuwe E-Klasse en nu volgt naar goede traditie de breakversie die bij het merk met de ster ‘T’ wordt gedoopt.

De E-Klasse is voor Mercedes een etalage van wat het merk op technologisch vlak te bieden heeft, maar de breakversie geeft kopers vorstelijk comfort naast een zee van ruimte. Wat dat laatste betreft steekt hij zijn Duitse soortgenoten de loef af. De koffer slikt 615 liter, wie voor de plug-inhybride motorisatie kiest, offert wat bagageruimte op omdat het batterijpack onder de koffervloer zit. In dat geval blijft er nog een verdienstelijke 460 liter over.

Najaar

In vergelijking met het uittredende model is de koffer iets compacter geworden, ten voordele van de zit- en vooral de beenruimte achterin. Met neergeklapte achterbank ontstaat een heuse cargoruimte van 1.830 liter met een vlakke laadvloer. De rugleuning kan in drie elementen worden neergeklapt. Omdat de E-Klasse break een echt werkpaard is, voorziet Mercedes ook een luchtvering achteraan die zich aan het gewicht van de lading aanpast. Op die manier blijft het comfort en het weggedrag ook onder de meest complexe omstandigheden overeind.

De T-versie van de E-Klasse zou vanaf de herfst bij de dealer staan. Het motorgamma is vergelijkbaar met dat van de berline. Dus benzinemotoren, diesels en plug-inhybride oplossingen met een elektrisch rijbereik tot 100 km. Zoals bij andere Mercedesmodellen wordt ook deze versie alleen met een automatische versnellingsbak geleverd. Exacte prijzen zullen later worden bekend gemaakt.