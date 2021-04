Prins Philip, de man van de Britse koningin Elizabeth II, was de langstlevende man in de Britse geschiedenis van het vorstenhuis. En in al die jaren durfde hij al eens een politiek incorrecte mening of tenenkrullend commentaar te geven.

Koningin Elizabeth hield wellicht af en toe haar hart vast wanneer ze samen met haar onstuimige echtgenoot een officiële uitstap ergens in het land of in de wereld maakte. Zo vroeg de Hertog van Edinburgh in maart 2002 tijdens een staatsbezoek aan Australië aan enkele Aboriginals of ze nog steeds 'met speren naar elkaar gooiden'.

Bij een staatsbezoek aan China in 1986 werden Britse studenten gewaarschuwd dat ze 'spleetogen zouden krijgen' als ze te lang in China zouden blijven en in 1966 kregen Britse vrouwen doodleuk te horen dat ze 'niet kunnen koken'.

Ondanks, of misschien net dankzij, zijn legendarische no-nonsense opmerkingen heeft de prins de harten van de Britten weten te veroveren.

'Iedereen zei dat ze meer vrije tijd wilden. Nu klagen ze dat ze werkloos zijn.' (tijdens de economische recessie van 1981)

'Je bent toch wel degelijk een vrouw, niet?' (na het in ontvangst nemen van een klein geschenkje van een lokale vrouw in Kenia in 1984)

'Wij hadden geen adviseurs die, elke keer iemand een schot loste, vroeg "Alles ok. Ben je zeker dat je geen immens probleem hebt?" Je ging gewoon door met de dingen.' (over de Tweede Wereldoorlog verwijzend naar hoe soldaten in 1995 in therapie gingen voor stressaandoeningen)

'Hoe houdt u de mensen lang genoeg van de drank af om hen de test te laten doen?' (tegen een rijinstructeur in het Schotse Oban in 1995)

'Als een cricketspeler, bijvoorbeeld, ineens beslist een school binnen te gaan en heel veel mensen dood te knuppelen met een cricketknuppel, wat hij vrij makkelijk zou kunnen doen, ga je dan cricketknuppels verbieden?'(verwijzend naar de oproep in 1996 om vuurwapens te verbieden na de schietpartij in Dunblane in het zuidoosten van Schotland. 16 leerlingen en 1 lerares kwamen om)

'Welkom, meneer de rijkskanselier.' (zo begroette de prins de Duitse bondskanselier Helmut Kohl in 1997 op een handelsbeurs in Duitsland - de laatste Duitse leider die die titel gebruikte was Adolf Hitler.)

Philip en Elizabeth in Australië in 2002. © getty

'Doof? Als je in de buurt van zoiets bent, is het geen wonder dat je doof bent.' (tegen jonge doven in 1999 in Cardiff verwijzend naar een brass band)

'Je bent te dik om een astronaut te zijn.' (in 2001 tegen een 13-jarige die Philip vertelde dat hij naar de ruimte wilde)

'Ik wou dat hij de microfoon had afgezet.' (op de Royal Variety Performance tijdens een concert van Elton John in 2001)

'Hoeveel mensen hebt u deze ochtend al omvergereden met dat ding?' (bij een ontmoeting in 2012 met een mindervalide die met een scootmobiel rijdt)

'De Filipijnen zijn wellicht half leeg aangezien jullie hier allemaal de NHS runnen.' (in 2013 bij een ontmoeting met een Filipijnse verpleegster)

'(Kinderen) gaan naar school omdat hun ouders hen niet in huis willen'. (in 2013 tegen Malala Yousafzai, die een aanslag overleefde door de taliban terwijl ze campagne voerde voor het recht voor meisjes om zonder vrees naar school te gaan)

Prins Philip met Malala Yousafzai in 2013. © getty

'Je lijkt wel een zelfmoordterrorist'. (in 2002 tegen een jonge politieagente met een kogelvrij vest)

'Ik zou heel graag eens naar Rusland gaan, ook al hebben de rotzakken de helft van mijn familie uitgemoord'. (in 1967 wanneer gevraagd of hij de Sovjet-Unie wil bezoeken)

'Het lijkt op iets wat mijn dochter zou meebrengen van de tekenles op school.' (in 1965 over Ethiopische kunst.)

'We gaan volgend jaar in het rood... ik zal waarschijnlijk het polo moeten opgeven.' (over de koninklijke financiën in 1969)

