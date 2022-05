Megaproces over moord op Silvio Aquino start vrijdag

Het grootste proces voor het Tongerse hof van assisen komt eraan, want dinsdag vindt de jurysamenstelling plaats voor het dossier over de moord op Silvio Aquino in Oudsbergen eind augustus 2015.

De 62-jarige ex-restaurantuitbater Martino Trotta uit Zutendaal wordt beschouwd als de opdrachtgever. Voor de uitvoering deed hij een beroep op een Bosnische clan, bestaande uit de 52-jarige Sandro Hamidovic, de 40-jarige Bosko Hamidovic, de 36-jarige Nebusha Pavlovic en de 43-jarige Dragisa Hamidovic. Een vijfde uitvoerder, de 22-jarige Samson Hudorovic die door Sandro als zijn stiefzoon werd beschouwd, liet tijdens het vuurgevecht in Oudsbergen het leven. Hij werd een dik half uur na de executie van Silvio zieltogend achtergelaten op de pechstrook van de snelweg A73 in het Nederlands-Limburgse Roermond.

De mede-uitvoerders, die in een Jaguar met Nederlands kenteken reden, passeerden via de pechstrook een ambulance en deden de hulpverleners stoppen. De uiterst kritieke Samson werd vanop de passagiersstoel naar de rijbaan gesleurd. Terwijl de ambulanciers zich meteen over de jongeman ontfermden, sprongen de vier anderen terug in de Jaguar en stoven weg. Het lichaam van Samson vertoonde een schotwonde in de borstkas.

Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia Liskova waren net Silvio’s zus in Oudsbergen gaan bezoeken, toen ze kort na 12.30 uur naar Maasmechelen wilden terugkeren. Op de Sint-Hubertuslaan, op een stuk in bosrijk gebied, werden ze in hun Renault Scénic door een Opel Astra gedwongen om te stoppen. Uit de wagen sprongen in het zwart geklede mannen, die rond hun bovenarmen oranje politiebanden droegen en “Anti-drugscontrole” riepen. Ze lieten uitschijnen dat ze van de drugsbrigade waren. Achter de Renault zette de Jaguar zich dwars over de rijbaan. Ook daar sprongen gelijkaardige in het zwart geklede mannen uit.

Silvio kreeg echter snel door dat ze geen echte politiemensen waren en begon weg te lopen. Silvio werd op zijn knieën gedwongen, terwijl Silvia in een houdgreep meegesleurd werd in een poging haar te ontvoeren. Ze incasseerde een slag op haar rechteroog, kwam ten val, gaf haar belager een stamp in de buik en kon wegvluchten. Tijdens haar vlucht hoorde ze vier tot vijf schoten. Ze baande zich door struiken en bomen een weg tot aan het eerste huis dat ze tegenkwam om hulp te zoeken. Volledig overstuur probeerde ze duidelijk te maken wat er gebeurd was. Ze had het over gewapende en gemaskerde mannen. Haar schoonbroer werd verwittigd en vervolgens ook de politie- en hulpdiensten. Voor Silvio Aquino, die in het midden van de weg met zijn hoofd in een plas bloed lag, kon echter geen hulp meer baten.

Er lagen in zijn buurt 14 lege kogelhulzen. Hij kreeg vijf kogels in het hoofd en twee in de romp. Zijn dure horloge was verdwenen. Het uurwerk staat internationaal geseind. In de broekzak stak een geldsom van 4.050 euro in biljetten van 50 euro. Door het regenweer was het oppassen geblazen voor het wegspoelen van allerhande sporen zoals kruitsporen.

Camerabeelden

Aan de hand van camerabeelden in Roermond kregen de vier inzittenden van de Jaguar een naam. Op 8 oktober 2015 werd Nebusha Pavlovic in Keulen gearresteerd. Bosko en Sandro Hamidovic werden op 16 oktober 2015 in het Franse Cannes-La Bocca opgepakt. In de hotelsuite vonden speurders een Prada manbag van Sandro met daarin een telefoonlijst met onder de letter M. “Martin” met het thuisnummer van de dochter van Martino Trotta.

Uit onderzoek bleek dat dezelfde heerschappen op 6 augustus 2015 ook al in de buurt van Silvio’s huis rondhingen. Ze staan dus ook terecht voor deze poging tot gijzeling. De op 27 augustus 2015 gebruikte voertuigen bleken gestolen. In de Opel lagen ook gestolen Nederlandse kentekenplaten.

Sandro, zijn overleden zoon Samson en Martino Trotta hadden elkaar leren kennen in de gevangenis. Trotta kende de Aquino’s zeer goed, want die kwamen geregeld in zijn restaurant Da Zecca in Maasmechelen. Net als de Aquino’s hield Trotta zich bezig met grootschalige internationale cocaïnetrafiek. Zo werd hij in Italië tot 7 jaar cel veroordeeld, terwijl het Antwerpse hof van beroep hem tot 6 jaar cel veroordeeld voor het transport van 493 kilo coke vanuit Paraguay. De Bosnische clan was gekend voor zware diefstallen, Sandro zelfs voor een gelijkaardige roofoverval op een Duitse juwelier met dezelfde modus operandi.

102 getuigen

Onder meer door uitgebreid telefonieonderzoek, ANPR-gegevens en DNA-onderzoek vond het gerecht ernstige aanwijzingen van schuld om deze vijf voor het hof van assisen te brengen, waar tijdens het proces 102 getuigen worden opgevoerd. Normaal was het proces voor het najaar van 2021 gepland, maar kort voor de preliminaire zitting eind augustus 2021 maakte het openbaar ministerie bekend dat in Spanje een vijfde voortvluchtige verdachte was opgepakt, de 43-jarige Dragisa Hamidovic. In het onderzoek legde hij in tegenstelling tot anderen wel bepaalde zaken bloot. Hij vertelde dat er een ontvoering van Silvio gepland was, waarna 500.000 euro losgeld zou geëist worden. Het gijzelingsplan liep echter totaal verkeerd af.

Het tweekoppig openbaar ministerie bestaat uit Patrick Boyen en Cedric Stuyck. Voorzitter van het hof is Jo Daenen terwijl de beschuldigden verdedigd worden door Tim Smet, Jessica Florizoone, Pieter en Hans Valkenborg, Nadia Lorenzetti, Gino Houbrechts en Mirthe Piette. Aan de zijde van de burgerlijke partijen staat onder meer Philip Daeninck, Bert Partoens, Frank Scheerlinck, Raan Colman en Mathieu Oosterbosch.

Het proces zal vermoedelijk tot en met 2 juni duren. Het hof van assisen aan het Tongerse Vrijthof zal vanaf vrijdag worden omgetoverd tot een versterkte burcht met zeer strenge veiligheidsmaatregelen en een massale politieaanwezigheid.