Meer dan een derde vond geen plaats in kinderopvang

Meer dan een derde van de ouders die in 2022 een plekje in de kinderopvang zocht, slaagde daar niet in. Minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits (CD&V) beloofde vierhonderd nieuwe plaatsen om de grootste noden te lenigen.

Dat schrijft De Tijd.

In 2022 vroegen 40.543 ouders een plek aan in de kinderopvang in Vlaanderen en Brussel. Voor 15.238, ofwel 37 procent, was er geen opvangvoorstel. Dat blijkt uit cijfers van de lokale loketten, een gemeentelijk platform dat opvangvragen registreert.

Wel zijn er provinciale verschillen, duidt De Tijd. In Limburg en Oost-Vlaanderen zijn de tekorten het grootst. In beide provincies was er voor meer dan 41 procent van de aanvragen geen oplossing. In West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant is dat 35 procent en in Brussel 38 procent.

Niet alle aanvragen gaan over voltijdse opvang. Sommige ouders zijn op zoek naar een dag of enkele dagen opvang. Het aantal opvangplaatsen dat we tekort hebben, ligt dus lager dan 15.238.