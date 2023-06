Mazda MX-30 e start met wankelgenerator

Mazda belooft al een tijdje een range extender te integreren in de elektrische MX-30. De productie van deze versie is nu gestart en de Japanse constructeur kiest hier voor een rotatieve verbrandingsmotor.

Mazda houdt er een eigenzinnige strategie op na als het aankomt op de keuze van de aandrijfvormen en roeit een beetje tegen de stroom in . Er werd nu nog een nieuwe zescilinder dieselmotor gelanceerd. De nieuwe versie van de MX-30 krijgt het suffix e-Skyactiv R-EV op de kofferklep.

Nieuwe kans

Het gaat om een PHEV (plug-inhybride vehicle) waarbij de elektrische MX-30 met een alternatieve aandrijving zijn uitgerust. Om te beginnen wordt de batterijcapaciteit beperkt waardoor een zuiver elektrisch rijbereik van 85 km mogelijk is. Wie meer kilometers wil rijden zonder bij te laden, kan rekenen op stroom die door de range extender wordt geleverd. Dat is erg interessant, want het gaat om een rotatieve motor (wankelmotor) die een generator (om elektriciteit op te wekken) bedient. Er is dus geen fysieke verbinding tussen de rotatieve motor en de wielen. De verbrandingsmotor levert enkel stroom.

De reden waarom Mazda teruggrijpt naar deze bijzondere motortechnologie is tweeledig. Enerzijds is het een manier om zich als constructeur te profileren met een knipoog naar het succesvolle raceverleden met deze technologie. Anderzijds is het een erg compacte motor die net omwille van de proporties een perfecte oplossing biedt voor hedendaagse stroomvoorziening.

Omdat de motor aan een constant toerental kan draaien, is hij volgens de Japanse autobouwer ook erg zuinig, wat de vorige generaties wankelmotoren niet waren. De productie van deze bijkomende MX-30 versie is gestart in het Japanse Hiroshima. Dit model wordt later dit jaar aan het gamma toegevoegd en zal ook bij ons beschikbaar zijn.