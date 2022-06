Malinees leger zegt 60 jihadstrijders ‘geneutraliseerd’ te hebben

Het Malinese leger heeft meer dan 60 jihadstrijders ‘geneutraliseerd’ in centraal gelegen regio’s van het land waar recent meer dan 130 burgers werden omgebracht. Dat meldde het leger vrijdagavond laat in een persbericht.

In de zone van Diallasougou werden 50 jihadisten geneutraliseerd. ‘De operationele prioriteiten werden, na de terreuraanval in de nacht van 18 op 19 juni, naar deze regio georiënteerd’, klinkt het. In de zone van Mondoro werden ’twee verkenners voor de terroristen geneutraliseerd’, en meer dan 8 terreurverdachten werden er opgepakt in het zuiden van het land, bij een andere operatie.

Het bloedbad van vorig weekend in Diallassagou wordt door de Malinese junta toegeschreven aan de Katiba Macina. De centraal gelegen regio’s van Mali zin al enkele jaren een van de voornaamste haarden van het bloederig geweld dat de Sahel teistert.

Katiba Macina, een groepering die banden heeft met al-Qaida, ontkent echter verantwoordelijk te zijn voor de tientallen burgerdoden in Diallassagou.