Wie moet herstellen na een operatie of een ernstige ziekte vindt steeds vaker de weg naar een zorgverblijf. Zoals het CM-zorgverblijf Ter Duinen in Nieuwpoort, waar mensen op krachten kunnen komen in het groen, omringd door de beste medische zorgen. De gezonde zeelucht krijgen ze er gratis bij.

Buiten is het een oase van rust en groen, binnen gonst het van de bedrijvigheid. De hal van het zorgverblijf Ter Duinen doet denken aan een gezellig dorpsplein waar passanten elkaar kruisen en stilstaan voor een praatje. Twee vrouwen overleggen of ze al dan niet een koffie zullen gaan drinken in de cafetaria. Een man schuifelt naar buiten voor een wandelingetje, leunend op zijn wandelstok. Hij knikt naar een andere man die op een bankje zit, in afwachting van zijn kinebehandeling. De receptioniste maakt tijd voor een gast die iets komt vragen, maar die vooral nood lijkt te hebben aan een babbel. Het beeld van het dorpsplein klopt helemaal, vindt Jurgen Ollevier, manager zorg van Ter Duinen. "We hebben in totaal zowat 350 bedden voor evenveel gasten. Tel daarbij de zowat 170 personeelsleden en je beseft dat het hier een dorp op zich is."

...