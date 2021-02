Na een valpartij of een ongeval wordt ons vaak verteld zo snel mogelijk te hervatten om angst geen kans te gev...

Na een valpartij of een ongeval wordt ons vaak verteld zo snel mogelijk te hervatten om angst geen kans te geven - voor zover mogelijke letsels dat toelaten. Weet wel dat wie een sport hervat en onvoldoende hersteld is het risico loopt niet alleen zijn letsels te verergeren, maar ook het psychologische trauma te versterken, zeker als hij niet stabiel is of pijn lijdt. Daarom is het belangrijk de letsels te behandelen, de spieren weer op te bouwen en de fysieke conditie te onderhouden, om zo de activiteiten in de beste omstandigheden te hervatten.