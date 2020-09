Onderzoekers van de Nederlandse universiteit van Leiden testten de hypothese dat het vrouwelijk hormoon oestrogeen een rol speelt bij jaloezie binnen relaties. Daartoe namen ze een enquête af bij 1.024 vrouwen met e...

Onderzoekers van de Nederlandse universiteit van Leiden testten de hypothese dat het vrouwelijk hormoon oestrogeen een rol speelt bij jaloezie binnen relaties. Daartoe namen ze een enquête af bij 1.024 vrouwen met en zonder migraine. Van de respondenten hadden 498 vrouwen een langdurige, monogame relatie. Via de vragenlijst werd de mate van jaloezie bevraagd, de hormonale status (premenopauzaal, postmenopauzaal) en het voorkomen van migraine. Jonge vrouwen (premenopauzaal) met migraine scoorden hoger op jaloezie dan leeftijdsgenoten zonder migraine. Het gaat om een verschil van ongeveer 4 punten op een schaal met scores tussen 15 en 75. Voor vrouwen na de menopauze vond men geen verschil in jaloezie-score tussen vrouwen met en vrouwen zonder migraine. De onderzoekers zien hierin een verband tussen de gevoeligheid voor oestrogeen, dat zowel migraine kan uitlokken als jaloezie kan versterken. Of hun hypothese hiermee bewezen is, valt te betwijfelen. Bovendien stelt 4 punten verschil op een schaal met 60 punten niet veel voor.