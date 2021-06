In Burkina Faso kregen 450 kinderen een experimenteel malariavaccin of een placebo, nadat het v...

In Burkina Faso kregen 450 kinderen een experimenteel malariavaccin of een placebo, nadat het vaccin alle veiligheidstests goed had doorstaan. De gevaccineerde kinderen bleken voor meer dan 70% beschermd tegen de dodelijke parasiet. Het vaccin wordt nu getest bij grotere groepen proefpersonen.