De visie van het schoenenbedrijf Torfs luidt '360° zorgzaamheid' tegenover alle stakeholders: klanten, medewerkers, aandeelhouders, leveranciers en de samenleving. Vanuit die missie worden diverse initiatieven ondernomen. Zo schenkt Torfs jaarlijks minstens 1,5% van zijn bedrijfswinst aan goede doelen. In 2018 ging het om een bedrag van 250.000 euro. In 2021 is een van de goede doelen Pink Ribbon. "De keuze voor Pink Ribbon lag eigenlijk voor de hand", verduidelijkt Lise Conix, marketingdirecteur bij Torfs. "Ons bedrijf telt meer dan 95% vrouwelijke werknemers. Borstkanker ligt ons na aan het hart, want we worden er regelmatig mee geconfronteerd." Als een werkneemster uitvalt met borstkanker, leeft het hele bedrijf mee. "We zijn er telkens ondersteboven van", klinkt het oprecht. "Zodra iemand de draad opnieuw wil oppikken, bespreken we de individuele wensen en noden. Wil iemand een rustiger baan na borstkanker, dan kan dat. Wie opnieuw voor de volle 100% wil meedraaien op de werkvloer, kan dat ook." Torfs wil de al mooi omkaderde terugkeer naar de werkvloer van borstkankerpatiënten nog verder optimaliseren, gebruikmakend van de kennis en ervaring van Pink Ribbon. Tijdens de borstkankercampagne in oktober zullen alle werknemers van Torfs het roze lintje dragen. Alle winkels van het schoenenbedrijf zullen bovendien de door prinses Delphine ontworpen Pink Ribbon-lintjes te koop aanbieden. Alle werknemers worden uitgenodigd en aangemoedigd om deel te nemen aan de Roze Mars, een initiatief van Pink Ribbon dat deelnemers aanspoort dagelijks 10.000 stappen te zetten. "We hopen met zoveel mogelijk Torfs-medewerkers deel te nemen aan de Roze Mars", beaamt Lise Conix. Marketingdirecteur Conix gaat er prat op dat Pink Ribbon een structurele partner van het bedrijf wordt. "Ik ben blij met deze overeenkomst", besluit ze. "Ik viel achterover van de cijfers over borstkanker in ons land. 1 op de 9 vrouwen wordt in haar leven door de ziekte getroffen. Laten we daar samen tegen strijden."