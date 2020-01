Onderzoekers van het Amerikaanse Princeton stelden een meer dan normale gelijkenis in hersenactiviteit vast tussen ouders en hun baby tijdens gewone alledaagse spelletjes. Ze zagen hoe de breinactiviteit toe- en afnam als ze samen met ...

Onderzoekers van het Amerikaanse Princeton stelden een meer dan normale gelijkenis in hersenactiviteit vast tussen ouders en hun baby tijdens gewone alledaagse spelletjes. Ze zagen hoe de breinactiviteit toe- en afnam als ze samen met speelgoed speelden en oogcontact maakten. Vroeger onderzoek van hetzelfde laboratorium had al aangetoond dat hersenen van volwassenen die samen naar een film kijken lijken te synchroniseren en gelijksoortige activiteitspatronen vertonen. Dat lijkt ook te gebeuren met kinderen die nog geen jaar oud zijn tijdens rechtstreeks oogcontact. Bij het verbreken ervan verdween ook de synchronisatie. De grootste synchronisatie vond plaats in de prefrontale cortex, de hersenregio betrokken bij het aanleren, plannen en uitvoeren, waarvan men voorheen aannam dat hij nog erg onderontwikkeld was tijdens de jonge kindertijd. Minstens even opmerkelijk: de hersenactiviteit bij het kind leek enkele seconden voor te lopen. Dat lijkt aan te geven dat de kinderen niet passief opvolgen, maar de aandacht van de volwassenen misschien actief in een richting duwen.